С сегодняшнего дня в России повысились тарифы на услуги ЖКХ

В России с 1 июля повысились тарифы на услуги ЖКХ. С сегодняшнего дня тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.
В Петербурге тарифы вырастут на 3,8%, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1%.
В Москве, Омской области, Бурятии и Якутии предусмотрен рост тарифов услуги жилищно-коммунального хозяйства на 5%. Максимальное увеличение тарифов будет в Чечне — 6,5%.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в конце 2010 года предполагалось, что с 1 июля оплата ЖКУ в среднем вырастет на 4%. Сейчас, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, вызванным ею экономическим кризисом и падением дохода населения поступила инициатива оставить тарифы без изменений