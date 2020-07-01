С сегодняшнего дня в России повысились тарифы на услуги ЖКХ

Те категории горожан, у которых расходы на оплату коммуналки превышают 14% дохода, могут компенсировать потери, обратившись в СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий». Фото: Baltphoto

Те категории горожан, у которых расходы на оплату коммуналки превышают 14% дохода, могут компенсировать потери, обратившись в СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий». Фото: Baltphoto

В России с 1 июля повысились тарифы на услуги ЖКХ. С сегодняшнего дня тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.

В Петербурге тарифы вырастут на 3,8%, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1%.

В Москве, Омской области, Бурятии и Якутии предусмотрен рост тарифов услуги жилищно-коммунального хозяйства на 5%. Максимальное увеличение тарифов будет в Чечне — 6,5%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в конце 2010 года предполагалось, что с 1 июля оплата ЖКУ в среднем вырастет на 4%. Сейчас, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, вызванным ею экономическим кризисом и падением дохода населения поступила инициатива оставить тарифы без изменений