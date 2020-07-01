На Парнасском путепроводе собрался «паровозик» из четырех машин и спровоцировал пробку

В среду, 1 июля, на Парнасском путепроводе в Выборгском районе произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей.

Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, в ДТП на мосту попали четыре иномарки. Остальным участникам движения пришлось объезжать аварию по одной из двух оставшихся полос. В результате ДТП образовалась пробка. Сотрудникам ДПС предстоит выяснить, кто виноват в ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».