На Парнасском путепроводе собрался «паровозик» из четырех машин и спровоцировал пробку

На Парнасском путепроводе собрался «паровозик» из четырех машин и спровоцировал пробку
ДТП на Парнасском путепроводе. Фото: vk.com/spb_today.

В среду, 1 июля, на Парнасском путепроводе в Выборгском районе произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей.

Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, в ДТП на мосту попали четыре иномарки. Остальным участникам движения пришлось объезжать аварию по одной из двух оставшихся полос. В результате ДТП образовалась пробка. Сотрудникам ДПС предстоит выяснить, кто виноват в ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург оказался лидером по суточной смертности от COVID-19
Ботанический сад откроется в тестовом режиме 2 июля
ДТП на «Коле» спровоцировало пробку
Водителей госпитализировали после ДТП с двумя фурами в Лопухинке
Дневная явка на голосование по Конституции в Ленобласти превысила 65%
В Кремле объяснили, почему Путин не надел маску на голосование
Марсово поле 1 июля закрыли для обработки от клещей
«Зенит» объявил состав на матч с «Тамбовом»