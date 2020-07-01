Горизбирком Петербурга получил десять обращений

Горизбирком Петербурга получил десять обращений
Голосование по поправкам в Конституцию продлится неделю. Фото: Baltphoto

Замначальника управления организации избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата горизбиркома Григорий Марголин-Каганский рассказал, как проходит голосование по поправкам в Конституцию в Петербурге.

По его словам, в Горизбирком Петербурга к полудню поступило только десять обращений. Все они рассматриваются, сообщает РИА «Новости».

Горизбирком Петербурга за день получил 38 жалоб от граждан, недовольных ходом голосования.

Напомним, сегодня заключительный день голосования по поправкам к Конституции РФ. Участки открыты с 8:00 до 20:00 мск.

Изначально голосование по поправкам к Конституции должно было состояться 22 апреля. Однако конце марта было принято решение о проведении голосования с 25 июня по 1 июля из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
голосование конституция поправки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» забил гол в ворота «Тамбова»
На Дворцовой площади прошла акция «Стоп поправки»
Явка по России на голосовании по Конституции к 17:00 составила 62,89%
Горизбирком Петербурга получил десять обращений
Петербург оказался лидером по суточной смертности от COVID-19
Ботанический сад откроется в тестовом режиме 2 июля
ДТП на «Коле» спровоцировало пробку
Водителей госпитализировали после ДТП с двумя фурами в Лопухинке