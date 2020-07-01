На Лесном проспекте в Петербурге внедорожник протаранил витрину кафе

По предварительной информации, в происшествии нет пострадавших. Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительной информации, в происшествии нет пострадавших. Фото: https://vk.com/spb_today

Днем в среду, 1 июля, на Лесном проспекте неподалеку от станции метро «Выборгская» внедорожник «припарковался» в зале ресторана.

Иномарка по неизвестной причине протаранила витрину кафе, расположенного на Лесном проспекте. Надпись «мы работаем на вынос», заботливо прикрепленная на стекле заведения, в этом случае оказалась ироничной: водителя этот факт не остановил.

Фотографии и видеозапись с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». Комментаторы с юмором отнеслись к ситуации: «ты не ты, когда голоден», — припомнили юзеры популярный слоган. Некоторые предположили, что водитель решил подработать курьером, доставляя заказы. Остается надеяться, что водитель не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Московском проспекте в результате столкновения с Mercedes Hyundai остался без бампера.