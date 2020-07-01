После ливней в Петербурге самым затопленным районом оказался Московский

После ливней в Петербурге самым затопленным районом оказался Московский
Слаженная работа специалистов "Водоканал" помогла избежать аварийных ситуаций. Фото: Baltphoto

В среду, 1 июля, по Петербургу прошли дожди. Наиболее пострадавшим районом города стал Московский — от его жителей в адрес «Водоканала» поступило 36 заявок о подтоплениях.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, локальные скопления воды были оперативно устранены работниками «Водоканала». Отметим, что особо высокий уровень осадков сегодня был зафиксирован специалистами в районе улицы Орджоникидзе, где из-за кратковременных дождей уровень осадков за 20 минут увеличился на 8,57 мм.

В «Водоканале» объясняют, что максимальная интенсивность осадков, на которую рассчитаны канализационные системы в условиях непогоды, составляет 7,2 мм за 20 минут. Тем не менее, аварийные бригады обеспечили бесперебойную работу системы водоотведения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что «Водоканал» раньше срока завершил строительство Муринского водовода.

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После ливней в Петербурге самым затопленным районом оказался Московский