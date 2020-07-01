Из Петербурга в Евпаторию отправился первый пассажирский поезд

В Петербурге с Московского вокзала в среду, 1 июля, в Евпаторию отправился первый пассажирский состав «Таврия».

В поезде выкуплены 100% мест. По пути в Крым состав проедет мимо Твери, Рязани, Воронежа и Ростова. Оператором «Таврии» является «Гранд сервис экспресс», сообщает ТАСС. Первый пассажирский состав, который доставит путешественников на популярный курорт, отправился с Московского вокзала в 19:16.

В общей сложности, поезд проделает путь в 2 697 километров, на это потребуется почти двое суток — 44 часа. Оператор железнодорожных пассажирских перевозок отмечает, что в «Таврии» соблюдаются все меры безопасности по предотвращению распространения COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по данным Минтранса, международное железнодорожное сообщение может восстановиться уже в текущем году.