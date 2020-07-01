В Ленобласти в четверг потеплеет до +23 градусов

В четверг, 2 июля, жителей Ленобласти ждет теплая и облачная погода с кратковременными дождями. Фото: pixabay.com

В четверг, 2 июля, жителей Ленобласти ждет теплая и облачная погода с кратковременными дождями. Фото: pixabay.com

На территории Ленинградской области в четверг, 2 июля, после нескольких дней непогоды, температура воздуха прогреется до +23 градусов.

В течение дня в некоторых районах региона, по данным местного управления МЧС, возможны ливни и грозы. В целом, на протяжении 2 июля ленинградцев ждет облачная погода и кратковременные дожди. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, во время грозы может стать порывистым.

Ночью температура воздуха опустится до +11…+16 градусов, днем столбик термометра преодолеет отметку в +18…+22 градуса, местами воздух прогреется до +23. Атмосферное давление останется в норме, в течение дня будет незначительно меняться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в период ливней в Петербурге больше всего заявок о потоплениях в «Водоканал» поступило от жителей Московского района.