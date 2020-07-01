Российские врачи считают, что система ОМС тормозит развитие здравоохранения

Одной из позитивных сторон ОМС медики (64% опрошенных) считают доступность медпомощь для всех граждан. Фото: pixabay.com

Одной из позитивных сторон ОМС медики (64% опрошенных) считают доступность медпомощь для всех граждан. Фото: pixabay.com

Российский медики, по результатам опроса, отрицательно относятся к обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и считают, что оно разрушает систему здравоохранения в стране.

Опрос среди врачей провело приложение «Справочник врача». Оказалось, что 52% респондентов недовольны системой ОМС, однако еще 48% участников опроса уверены, что это не мешает развитию здравоохранения в России. Тем не менее, 82% опрошенных медиков подтвердили, что излишняя бюрократизация и нагрузка присутствуют в системе ОМС.

Также 71% врачей сочли слишком низкими тарифы, по которым оказывается помощь, при этом 75% уверены, что разница тарифов в регионах сказывается на качестве оказания медицинских услуг. Одной из позитивных сторон ОМС медики считают доступность медпомощь для всех граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте медики получили стимулирующие выплаты не в полном размере.