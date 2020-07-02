Из Петербурга запустят «Ласточек» до Валдая и Старой Руссы

Скоростные поезда «Ласточка» запустят до Валдая и Старой Руссы. Первые пассажиры смогут отправиться в поездку 11 июля.

Из Петербурга «Ласточка» будет выезжать сдвоенным составом — 10 вагонов. По прибытии в Бологое один из них будет прицеплен к тепловозу ТЭП70БС. После чего состав проследует до станций Валдай и Старая Русса, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Отправляться «Ласточки» будут с Московского вокзала в 7:17 и прибывать на станцию Валдай в 11:54 (в выходные — на станцию Старая Русса в 14:00). В обратном направлении поезда будут отходить со станции Валдай в 16:45 (в выходные — со станции Старая Русса в 14:40). Возвращаться в Петербург состав будет в 22:10.

Запустить «Ласточки» до Валдая и Старой Руссы решено для популяризации внутрироссийского туризма и повышения транспортной доступности населенных пунктов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая «Ласточка» до Старой Руссы осуществила пробную поездку 6 июня.