Россиянам выплатят по 6,5 тыс. рублей

Новые выплаты положены представителям малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированным НКО.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем пишет iReactor. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о новой выплате в размере 6,5 тысяч рублей, на которую могут рассчитывать граждане в ближайшее время. Новые выплаты положены представителям малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированным НКО в различных отраслях. Ожидается, что средства получат 1,5 миллиона человек. Каждая компания, пострадавшая во время пандемии коронавируса, получит по 15 тысяч рублей и деньги для каждого сотрудника.

Для того, чтобы получить выплаты, нужно зарегистрироваться на сайте ФНС и обратиться в налоговую службу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 1 июля россияне получат выплату на детей от 3 до 16 лет.