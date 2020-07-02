Бузова перенесла операцию ради красоты

Бузова перенесла операцию ради красоты
Бузова удалила зуб. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Артистка рассказала, что долго не решалась на хирургическое вмешательство из-за страха.

Об этом стало известно 2 июля. Обо всем певица Ольга Бузова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что решилась на серьезную операцию, так как долгое время мучилась от зубной боли. Девушка не решалась из-за страха, но терпеть больше было нельзя. Бузова призналась, что ей пришлось полностью удалить зуб, а затем ставить имплант. Она не догадывалась, насколько это длительный процесс.

«Четыре месяца ходишь — он приживается к челюсти, ко рту. Честно, я так переживаю… Но надо это делать, иначе челюсть поедет, а хочется быть красивой…»

— объяснила певица.

Бузова уже удалила зуб и назвала себя «трусихой». Она попросила поклонников беречь свои зубы и проверяться как можно чаще у врачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова показала подписчикам квартиру за 120 млн рублей.

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