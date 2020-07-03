Стало известно, в каких регионах живет больше всего людей с ожирением

Ленинградская область оказалась в числе регионов с наибольшим числом людей, страдающих ожирением.

Согласно статистическим данным Минздрава РФ, больше всего людей с ожирением выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленобласти.

В Новгородской области зафиксировано 905,4 зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые, на 100 тысяч населения, сообщает РИА «Новости». В Алтайском крае — 884,9. В Ленобласти выявили 851,7 человек с ожирением.

Меньше всего больных ожирением живет в Чечне, Приморском крае и Ингушетии. Всего в прошлом году в России было зафиксировано 517 357 больных ожирением, что на 70 тысяч большем, чем годом ранее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кофе замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов, помогая человеку не набирать лишний вес даже при неправильном питании. К такому выводу пришли ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне.