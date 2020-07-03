Климатолог рассказал, что спасает Россию от экстремальной жары

Старший преподаватель МГУ им. Ломоносова, кандидат географических наук Павел Константинова заявил, что обильные дожди в июне в Европейской части России напитали землю влагой, что позволило региону избежать нескольких волн экстремальной жары.

«Дожди сумасшедшие, которые прошли у нас в конце мая, июне и начале июля — это не очень здорово, но это прививка от «волн жары», — сказал эксперт , сообщает РИА «Новости».

Он отметил, увлаженная земля спасает от жары, так как влага, испаряясь, охлаждает приземный слой воздуха. Климатолог также добавил, что если бы сильных дождей не было, то аномальная жара 2010 года могла бы повториться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.