В Ленобласти во время работ в колодце погибли двое рабочих

В Ленобласти во время работ в колодце погибли двое рабочих
Колодец. Фото: Pixabay

В деревне Пигелево Ломоносовского района Ленобласти из колодца извлекли тела двух рабочих, которых завалило. Трагический инцидент произошел 2 июля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе работ на участке на улице Морской пехоты в колодце завалило двух рабочих. Они погибли во время работ. По предварительной информации, они рыли колодец, когда внутри находился один из рабочих, неожиданно обвалилась стена. Второй рабочий бросился ему на помощь, но в этом момент рухнула вторая стена. В итоге оба погибли.

Установлено, что погибшие были гражданами Таджикистана 40 и 28 лет. вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Петербурга молодой человек упал с высоты на капот автомобиля. Ему удалось выжить. Прохожие оперативно вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть пигелево рабочий
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ОрВД объяснили, что самолеты над Ростовом пролетали на безопасном ...
В Пулково Интерпол задержал мошенника, который продавал жертвам ...
На Коломенской улице Renault въехал в роскошный Lamborghini
В Петербурге будут судить троих наркоторговцев
Во Всеволожском районе психически нездоровый мужчина избил мать-пенсионерку
В Ленобласти во время работ в колодце погибли двое рабочих
На Пражской улице школьник отравился алкоголем — ребенок находится в ...
В Колпинском районе нашли артснаряд времен ВОВ