В Ленобласти во время работ в колодце погибли двое рабочих

В деревне Пигелево Ломоносовского района Ленобласти из колодца извлекли тела двух рабочих, которых завалило. Трагический инцидент произошел 2 июля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе работ на участке на улице Морской пехоты в колодце завалило двух рабочих. Они погибли во время работ. По предварительной информации, они рыли колодец, когда внутри находился один из рабочих, неожиданно обвалилась стена. Второй рабочий бросился ему на помощь, но в этом момент рухнула вторая стена. В итоге оба погибли.

Установлено, что погибшие были гражданами Таджикистана 40 и 28 лет. вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Петербурга молодой человек упал с высоты на капот автомобиля. Ему удалось выжить. Прохожие оперативно вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение