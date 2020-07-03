В Петербурге будут судить уроженцев Чебоксар за хищение у банковских клиентов 10 млн рублей

Прокуратура Санкт-Петербурга признала виновными двоих уроженцев города Чебоксары за кражу денег с банковских счетов клиентов кредитно-финансовой организации.

Злоумышленникам удалось похитить, в общей сложности, более 10 миллионов рублей. По версии правоохранительных органов, преступники действовали на протяжении всего лишь 10 дней, с 28 июня по 6 июля 2018 года. Используя фальшивые нотариальные доверенности, они подменяли сим-карты своих жертв и получали доступ к личным кабинетам в банке.

После этого воры снимали деньги со счетов потерпевших и переводили средства на расчетные счета, оформленные на подставных лиц. Таким образом им удалось похитить свыше 10 миллионов рублей у 17 граждан.

Напоминаем, ранее gаzeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти раскрыли хищение 35 тонн брусники на сумму 5,5 миллионов рублей.