В Ленобласти собираются открывать бассейны и фитнес-залы

В регионе продолжают снимать эпидемические ограничения, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает пресс-служба регионального правительства. В Ленинградской области уже с понедельника, 6 июля, откроются бассейны и фитнес-залы. Речь идет о районах, которые находятся в красной и желтой зонах. При этом в помещениях должна соблюдать все меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Отмечается, что занятия спортом на открытом воздухе разрешены уже давно. Граждан просят носить средства индивидуальной защиты и по возможности избегать контактов с другими людьми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена украинского президента вылечилась от коронавируса. В результате инфицирования COVID-19, у нее появилась двусторонняя пневмония, которая еще нуждается во внимании. Поправляться окончательно Зеленская будет уже дома.