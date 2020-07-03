Эндокринолог назвала простой способ похудеть

Эксперт рассказала, что для начала нужно пить побольше воды.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем пишет ИА Nation News. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что после самоизоляции многие набрали лишние килограммы. Чтобы избавить от них, есть несколько простых способов. Во-первых, нужно увеличить количество потребляемой воды – благодаря ей удастся вывести токсины и улучшить метаболизм. Также вода помогает перебивать аппетит, то есть человек меньше ест.

Во-вторых, нужно больше есть клетчатки, ягод и фруктов. От морковки и свеклы при этом лучше отказаться. В-третьих, врач советует больше гулять и заниматься спортом, а также хорошо высыпаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог назвала продукты, без которых невозможно похудеть.