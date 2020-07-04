Пожар оставил без кухни жителей квартиры на Жени Егоровой

В ночь на 4 июля в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Загорелась квартира в доме 3 корпус 2 по улице Жени Егоровой.

Возгорание произошло в однокомнатной квартире. В результате пожара выгорела кухня на площади 6 кв. метров.

Сообщение о возгорании поступило в 2:19. Ликвидировать пожар удалось к 3:46. К борьбе с огнем были привлечены четыре единицы техники и 17 человек личного состава МЧС.

«Сведения о пострадавших уточняются», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга утром 3 июля ликвидировали возгорание. Пожар произошел в однокомнатной квартире площадью 35 кв. метров дома №47 по улице Матроса Железняка. Огонь охватил обстановку на площади 6 кв. метров.