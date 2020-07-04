Ingka Centres отказалась строить третью «Мегу» в Ленобласти

Петербург и граничащие с ним населённые пункты Ленобласти входит в число приоритетных мировых городов, где компания планирует активно развивать свой бизнес. Фото: mega.ru

Петербург и граничащие с ним населённые пункты Ленобласти входит в число приоритетных мировых городов, где компания планирует активно развивать свой бизнес. Фото: mega.ru

Шведская компания Ingka Centres, которой принадлежат торговые центры «Мега» и IKEA передумала открывать третий ТЦ на территории Ленинградской области. Он должен был называться «Мега Новоселье».

Ingka Centres еще в 2016 году приобрела земельный участок под строительство торгового комплекса площадью 40 гектаров, однако теперь решила распорядиться им иначе, информирует ТАСС. На данный момент неизвестно, что появится на месте «Меги Новоселье».

Отметим, что сейчас, после изменения стратегии Ingka Centres, в развитие «Меги Дыбенко» инвестировано 2,2 миллиарда рублей, а на улучшение зоны отдыха в «Мега парке» в Кудрово выделено 200 миллионов рублей. Кроме того, шведская компания собирается вложить 7,3 миллиарда евро в освоение новых рынков и мегаполисов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор против открытия торговых центров «Мега».