У зараженных коронавирусом обезьян развился краткосрочный иммунитет к инфекции

Обезьяны показали более сильный иммунный ответ после первой инфекции, производя больше так называемых нейтрализующих антител, которые, возможно, защищали их от краткосрочной реинфекции. Фото: pixabay.com

Обезьяны показали более сильный иммунный ответ после первой инфекции, производя больше так называемых нейтрализующих антител, которые, возможно, защищали их от краткосрочной реинфекции. Фото: pixabay.com

Китайские специалисты инфицировали коронавирусом лабораторных обезьян, чтобы изучить, как будет формироваться иммунитет у животных после выздоровления.

Выяснилось, что после победы над вирусом организм обезьян до 28 дней способен защищаться от повторного заражения. В исследовании участвовали макаки-резусы, поскольку они очень схожи с людьми. Ученые вылечили животных, и, спустя четыре недели после заражения, попробовали вновь ввести макакам дозу вируса. Однако эта попытка не увенчалась успехом, так как организм смог справиться с угрозой инфекции.

Позднейшие анализы показали, что пик вирусной нагрузки пришелся на третий день заражения. На данный момент ученые готовятся к дополнительным исследованиям по вопросу длительности иммунитета к COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения назвала «обнадеживающим» препарат «Ремдесивир», применяемый в Америке и Европе для лечения COVID-19.