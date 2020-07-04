У зараженных коронавирусом обезьян развился краткосрочный иммунитет к инфекции

Китайские специалисты инфицировали коронавирусом лабораторных обезьян, чтобы изучить, как будет формироваться иммунитет у животных после выздоровления.
Выяснилось, что после победы над вирусом организм обезьян до 28 дней способен защищаться от повторного заражения. В исследовании участвовали макаки-резусы, поскольку они очень схожи с людьми. Ученые вылечили животных, и, спустя четыре недели после заражения, попробовали вновь ввести макакам дозу вируса. Однако эта попытка не увенчалась успехом, так как организм смог справиться с угрозой инфекции.
Позднейшие анализы показали, что пик вирусной нагрузки пришелся на третий день заражения. На данный момент ученые готовятся к дополнительным исследованиям по вопросу длительности иммунитета к COVID-19.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения назвала «обнадеживающим» препарат «Ремдесивир», применяемый в Америке и Европе для лечения COVID-19.