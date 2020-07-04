Открывшийся Ботанический сад собрал огромную очередь

Открывшийся Ботанический сад собрал огромную очередь
Ботанический сад. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Несколько дней назад Ботанический сад Петра Великого на улице Профессора Попова. Этому событию очень обрадовались жители Петербурга.

В итоге перед входом в Ботанический сад образовалась огромная очередь. Свои эмоции посетители выразили в соцсетях.

«Ура! Свершилось! Открылся для посетителей наш любимый Ботанический Сад!», — пишет одна из низ на своей странице в «ВКонтакте».

Отметим, что при посещении Ботанического сада нужно не забыть надеть маску.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ботаническом саду 2 июля в тестовом режиме начнет работу Парк-дендрарий. Об этом сообщает пресс-служба сада. Билеты по техническим причинам продаются только в кассах. Кассы будут открыты с 10:00 до 17:30. Электронные билеты временно недоступны.

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