Голый испанский политик прогулялся перед камерой во время совещания

Голый испанский политик прогулялся перед камерой во время совещания
Политик забыл о включенной камере. Фото: Pixabay

Генсек Социалистической партии рабочих в Испании Бернардо Бустильо показался перед камерой абсолютно голым.

Совещание началось ранним утром, однако затянулось. В пять часов вечера Бустильо понял, что опаздывает на вторую работу. Кроме того, ему нужно было отвезти дочь на учебу, сообщает РЕН ТВ. Чтобы не терять времени он решил сходить в душ с ноутбуком во время онлайн-совещания и забыл, что включена камера. Перед открытым гаджетом он прошелся голым. В итоге обнаженное тело политика увидели все, кто был в эфире: его коллеги, журналисты и граждане. После этого казуса ему пришлось уволиться, чтобы не портить репутацию партии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти местные жители заметили мужчину, совершавшего пробежку голышом. Неизвестного не смутили ни мороз, ни снег под ногами. В комментариях к записи сразу появилось множество версий происходящего.

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