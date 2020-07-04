При пожаре на фабрике по производству красок в Баку пострадали шесть человек

На фабрике по производству красок в Баку произошел пожар. В результате происшествия пострадали шесть человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МЧС Азербайджана Этибара Мирзяева. Инцидент произошел 4 июля.

Горела обстановка на площади около 3 тысяч квадратных метров. Возгорание уже локализовано. Угрозы распространения пожара нет.

К счастью, обошлось без жертв, однако во время пожара пострадали шесть человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 4 июля в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в квартире на улице Жени Егоровой произошел пожар. Выяснилось, что в огне погибла пожилая женщина.