Певица Мать Toreza провела в Петербурге акцию против бытового насилия

Певица Мать Toreza провела в Петербурге акцию против бытового насилия
Клетка символизирует дом. Фото: фрагмент видео vk.com/mother_toreza

Девушка закрыла себя в клетке, на которой была установлена табличка с текстом «не выношу сор из избы».

Цель данного перформанса — призвать пострадавших от домашнего насилия не скрывать это, а наоборот рассказывать об этом и не бояться просить помощь.

Сама акция прошла в субботу, 4 июля, в Выборгском районе. Певица и феминистка Мать Toreza забралась в клетку, которую ранее установила на мусорной площадке. Видеозапись данного действа была опубликована в группе исполнительницы в социальной сети «Вконтакте».

Позднее, девушку начали закидывать мусором. Но это было запланированной частью акции. Все дело в том, что клетка олицетворяла дом, а попадающий в нее мусор был символом рукоприкладства, конфликтов и других форм насилия.

Такой акцией певица хотела показать, что важно рассказывать о подобных ситуациях. Пока жертвы не будут говорить открыто о фактах насилия, окружающие так и будут закрывать глаза на это, считая, что проблемы не существует. Порой нужно понять, что некоторый «сор из избы» выносить все-таки необходимо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство россиян поддерживают закон о борьбе с домашним насилием.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
акция домашнее насилие мать toreza
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В российского футболиста на тренировке ударила молния
Певица МакSим впервые появилась в социальных сетях после долгой реабилитации
В России выявлено 6,7 тысяч новых зараженных коронавирусом
В ряд регионов России придет аномальная жара
Маркетолог объяснила, как социальные сети следят за пользователями
В Петербурге зафиксировано 275 новых случаев коронавирусной инфекции
Россия проводит испытания электромагнитных пушек с пятикратно увеличенной ...
Две женщины с коронавирусом родили детей в Сосновом Бору