Певица Мать Toreza провела в Петербурге акцию против бытового насилия

Девушка закрыла себя в клетке, на которой была установлена табличка с текстом «не выношу сор из избы».

Цель данного перформанса — призвать пострадавших от домашнего насилия не скрывать это, а наоборот рассказывать об этом и не бояться просить помощь.

Сама акция прошла в субботу, 4 июля, в Выборгском районе. Певица и феминистка Мать Toreza забралась в клетку, которую ранее установила на мусорной площадке. Видеозапись данного действа была опубликована в группе исполнительницы в социальной сети «Вконтакте».

Позднее, девушку начали закидывать мусором. Но это было запланированной частью акции. Все дело в том, что клетка олицетворяла дом, а попадающий в нее мусор был символом рукоприкладства, конфликтов и других форм насилия.

Такой акцией певица хотела показать, что важно рассказывать о подобных ситуациях. Пока жертвы не будут говорить открыто о фактах насилия, окружающие так и будут закрывать глаза на это, считая, что проблемы не существует. Порой нужно понять, что некоторый «сор из избы» выносить все-таки необходимо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство россиян поддерживают закон о борьбе с домашним насилием.