В Петербурге на коронавирус протестировано свыше 17 тысяч человек

За последние сутки в справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, обратились 296 раз. Фото: pixabay.com

За последние сутки в справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, обратились 296 раз. Фото: pixabay.com

По данным на воскресенье, 5 июля, в Санкт-Петербурге за минувшие сутки протестировали на коронавирусную инфекцию свыше 17 тысяч человек.

Оперативные данные сообщают в пресс-службе городской администрации. Так, в Северной столице по-прежнему находятся под наблюдением медиков 1 435 человек, из которых 75 — в обсерваторе, 669 соблюдают самоизоляцию дома, а еще 669 признаны контактными.

Также за последние сутки в справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, обратились 296 раз. На телефон службы экстренных вызовов поступило 116 заявок. Кроме того, еще 48 граждан России вернулись на родину из других стран. В скорую помощь за сутки позвонили 50 раз, в полицию — 25.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге выявили 275 пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки.