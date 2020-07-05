На фабрике в Турции погибли как минимум шесть человек

На предприятии прогремел взрыв, пострадали 114 человек.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем сообщает газета Hürriyet. Все случилось на фабрике фейерверков, находящейся на северо-западе Турции, еще 3 июля. Там прогремел взрыв, в результате которого пострадали более ста человек, а погибли как минимум шестеро. Количество жертв уточняется, одного пропавшего ищут до сих пор. Подозреваемые в инциденте уже задержаны и допрашиваются полицейскими.

Пока что прочие подробности не разглашаются. Причины и все обстоятельства станут известны позже.

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