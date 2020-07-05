В Пулково прибыл самолет из Китая

На борту находились россияне, которые не смогли вернуться до этого из-за коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта. В Пулково приземлился вывозной рейс из Китая – он вылетел из Чэнду в семь часов утра и прибыл в Северную столицу в три часа дня.

После прилета россиян обяжут провести 14-дневный карантин. Он возможен по месту жительства или в обсерваторе. Пассажиров развезут на специальных автобусах, которые будут сопровождать экипажи ГИБДД.

Напоминаем, что в марте Россия закрыла границу, как и большинство других стран, в связи с пандемией коронавируса. Туристы, у которых отняли возможность вернуться домой, до сих пор прилетают благодаря вывозным рейсам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково ждут вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне.