В Пулково прибыл самолет из Китая

В Пулково прибыл самолет из Китая
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

На борту находились россияне, которые не смогли вернуться до этого из-за коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта. В Пулково приземлился вывозной рейс из Китая – он вылетел из Чэнду в семь часов утра и прибыл в Северную столицу в три часа дня.

После прилета россиян обяжут провести 14-дневный карантин. Он возможен по месту жительства или в обсерваторе. Пассажиров развезут на специальных автобусах, которые будут сопровождать экипажи ГИБДД.

Напоминаем, что в марте Россия закрыла границу, как и большинство других стран, в связи с пандемией коронавируса. Туристы, у которых отняли возможность вернуться домой, до сих пор прилетают благодаря вывозным рейсам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково ждут вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Китай коронавирус пулково
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково прибыл самолет из Китая
Путин поздравил Трампа с Днем независимости Америки
На фабрике в Турции погибли как минимум шесть человек
На Новгородской под колесами автомобиля чуть не оказались пешеходы
В Ленобласти мужчина силой отобрал Mercedes у знакомого и скрылся
В Гатчинском районе тушили баню
Подросток спустя три дня сбежала от насильников
Футболист находится в коме после удара молнии на тренировке