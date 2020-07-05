Эксперты рассказали, чем опасна клубника

Диетолог не уверен, что ягода настолько полезна, насколько многие считают.

Внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал порталу NEWS.ru о том, чем опасна клубника для здоровья человека. Он заявил, что многие уверены в пользе ягоды, но это далеко не всегда так. Из-за клубники бывают опухания губ, языка, век или горла, а также появляются сыпь и покраснения кожи.

Дело в том, что в ягоде есть антиген для организма человека, зато не так уж много витаминов и микроэлементов. Среди полезных ягод врач назвал жимолость, чернику, голубику, черешню и вишню.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти созрели тонны клубники. Выращиванием садовой земляники на территории региона занимаются 14 крестьянских фермерских хозяйств и сельхозпредприятий на общей площади 29,5 га. Так, площадь насаждений клубники в хозяйстве фермера Виталия Лукашова в Лужском районе — 9,1 га, собрать он планирует 12 тонн ягод.