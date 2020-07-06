В пяти домах Гатчины отключают холодную воду

В пяти домах Гатчины отключают холодную воду
В пяти домах отключат холодную воду. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Жители пяти домов Гатчины начнут рабочую неделю без холодного водоснабжения. Отключать воду начнут с 9 утра в понедельник, 6 июня.

Причиной этого стали ремонтные работы. Специалисты приступают к замене водомерных узлов, сообщает гатчинский МУП «Водоканал». До их окончания часть абонентов останется без холодной воды.

Отключение ждет пять домов по улице Слепнева: дом №13 корпус 1, №13 корпус 3, №15, №17 и многофункциональный центр в доме №13.

Точные сроки восстановления водоснабжения не уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга жители пяти многоквартирных домов на две недели остались без горячей воды из-за ремонта в котельной. Проверку по факту произошедшего организовала прокуратура Петербурга. Руководителю ООО «Теплоснабжающая компания 270» вынесли представление.

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