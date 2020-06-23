В Пушкинском районе жильцы 5 многоквартирных домов на 2,5 недели остались без горячей воды

В Пушкинском районе жильцы 5 многоквартирных домов на 2,5 недели остались без горячей воды
2,5 недели петербуржцы сидели без горячей воды во время профилактического ремонта котельной. Фото: pixabay.com

Жители Шушар, возмущенные долговременным отсутствием горячей воды, обратились с жалобой в прокуратуру. Ведомство встало на защиту прав граждан.

По обращение жильцов пяти многоквартирных домов в поселке Шушары прокуратурой Санкт-Петербурга была инициирована проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выяснилось, что в котельной, которая отапливает эти дома, с 1 по 17 июня текущего года проходил ремонт.

Из-за профилактических работ более двух недель петербуржцы провели без горячего водоснабжения, что является нарушением прав жильцов на своевременное предоставление коммунальных услуг, в том числе, подачу горячей воды. Руководителю ООО «Теплоснабжающая компания 270», которой принадлежит котельная, вынесено представление.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в трех районах Петербурга по графику отключили горячую воду для испытаний теплосетей.

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