Горячую воду отключат в трех районах Петербурга на время испытаний

Горячую воду отключат в трех районах Петербурга на время испытаний
Зона испытания теплосетей в центре Петербурга. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Испытания теплосетей на прочность оставят жителей трех петербургских районов без горячей воды на 11 дней.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в среду, 17 июня. Сегодня специалисты приступят к испытаниям в Адмиралтейском, Центральном и Московском районах Северной столицы. Температура не превысит 40 градусов.

Среди попавших в зону отключения оказались сети на улицах Садовая, Канонерская, Декабристов, Глинки, Большая Морская, Гороховая, Малая Морская, Миллионная, набережных Адмиралтейская, Крюкова канала, Обводного канала, реки Фонтанки, реки Пряжки, канала Грибоедова, проспектов Невский, Лермонтовский, Римского-Корсакова, Вознесенский, площадей Театральная, Исаакиевская, Дворцовая.

В Московском районе в зону испытаний войдет Кубинская улица и Митрофаньевское шоссе. За 11 дней специалисты «Теплосети» должны выявить слабые места труб, чтобы спланировать программу капитального ремонта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплосети испытают на прочность в трех районах Петербурга.

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Горячую воду отключат в трех районах Петербурга на время испытаний
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