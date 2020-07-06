Житель Выборга выстрелил в рабочего, устанавливающего скамейки

Разнорабочий чуть не словил пулю во время установки скамеек. Фото: unsplash.com

Разнорабочий чуть не словил пулю во время установки скамеек. Фото: unsplash.com

В Выборге задержали безработного местного жителя. Мужчина выстрелил из пистолета в разнорабочего, который устанавливал скамейки у парадной.

Инцидент произошел у дома 11 по Красноармейской улице 5 июля. В полицию обратился местный житель, работающий продавцом в магазине. Он сообщил, что его сосед достал пистолет и начал стрелять в рабочего.

Попасть в мужчину ему не удалось. Никто в результате стрельбы не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Что стало причиной конфликта между местным жителем и разнорабочим не уточняется. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ссора двух соседей на Поэтическом бульваре в Выборгском районе Петербурга завершилась выстрелом. Мужчина бросил в неприятеля бутылку и получил в ответ пулю.