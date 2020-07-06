На балконе дома на Наставников до полусмерти избили мужчину

В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на балконе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на балконе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Красногвардейском районе Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали 40-летнего безработного мужчину. Он был избит на балконе дома 12 корпус 1 по проспекту Наставников.

Сообщение о госпитализации поступило в полицию 4 июня. Выяснилось, что пострадавший получил травмы во время ссоры с неприятелем. На общем балконе на 12 этаже мужчина избил его руками. Конфликт произошел вечером 3 июля.

По подозрению задержан мужчина 1978 года рождения, сообщает пресс-служба Главного Управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью». Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ссора двух соседей завершилась выстрелом. Мужчина бросил в неприятеля бутылку и получил в ответ пулю.