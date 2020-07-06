До Сортавалы из Петербурга пустят дополнительные «Ласточки»

Приобрести билеты на поезда можно во всех кассах дальнего следования, на сайте РЖД и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Стоимость билетов фиксированная и составляет от 450 рублей в зависимости от класса обслуживания. Действуют специальные предложения для отдельных категорий пассажиров. Фото: Baltphoto

Приобрести билеты на поезда можно во всех кассах дальнего следования, на сайте РЖД и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Стоимость билетов фиксированная и составляет от 450 рублей в зависимости от класса обслуживания. Действуют специальные предложения для отдельных категорий пассажиров. Фото: Baltphoto

На летний период между Сортавалой и Северной столицей по выходным начнут курсировать дополнительные электропоезда «Ласточки».

Об этом понедельник, 6 июля, уведомляет пресс-служба ОАО «РЖД». Так, «Ласточки» отправятся с Финляндского вокзала в 10:05 и доберутся до Сортавалы в 14:10, останавливаясь в Девяткино, Сосново, Приозерск и Кузнечном. В Санкт-Петербург электропоезда будут отправляться в 14:40 и прибудут на Финляндский вокзал в 18:43.

Кроме того, для комфортного путешествия график курсирования «Ласточки» до Сортавалы состыкуется с эффектным ретропоездом «Рускеальский экспресс» №923, который соединяет Сортавалу и горный парк «Рускеала». По субботам летом из-за популярности маршрута также будет ходить дополнительный экспресс.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с Московского вокзала в Петербурге начали курсировать поезда на крымский курорт Евпатория.