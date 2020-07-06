За выходные в Петербурге задержали четверых гидроциклистов-нарушителей

Наиболее распространёнными правонарушениями являются: отсутствие у судоводителей прав на управление маломерным судном и документов на судно, отсутствие технического освидетельствования плавсредства на годность к плаванию, а также отсутствие регистрации в установленном порядке. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Наиболее распространёнными правонарушениями являются: отсутствие у судоводителей прав на управление маломерным судном и документов на судно, отсутствие технического освидетельствования плавсредства на годность к плаванию, а также отсутствие регистрации в установленном порядке. Фото: УТ МВД России по СЗФО

За минувшие выходные в акватории Малой Невы транспортные полицейские остановили четверых гидроциклистов, допустивших различные нарушения.

Так, в ходе профилактического рейда стражи порядка остановили 31-летнего петербуржца, который, как выяснилось, управлял транспортным средством, не зарегистрированным надлежащим образом. Кроме того, в акватории Невской Губы был задержан 28-летний гражданин, не имеющий прав на управление маломерными судами.

С аналогичными нарушениями были выявлены еще двое жителей Северной столицы, 30 и 32 лет. Все они привлечены к административной ответственности. В общей сложности, с момента начала навигации в Петербурге транспортная полиция зафиксировала 197 нарушений на воде, из них 97 совершены гидроциклистами.