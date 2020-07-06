В Петербурге появятся фермерские киоски по продаже хлеба, молока и рыбы

Соловейчик отметил, что по итогам 2019 года оборот сферы розничной торговли в Петербурге превысил 1,4 трлн рублей. Фото: pixabay.com

Соловейчик отметил, что по итогам 2019 года оборот сферы розничной торговли в Петербурге превысил 1,4 трлн рублей. Фото: pixabay.com

На улицах Северной столицы появятся киоски, где фермеры смогут реализовывать свою продукцию: в частности, хлебобулочные и молочные изделия, а также рыбу и мясо.

В понедельник, 6 июля, руководитель городского комитета по промышленной политике и торговле Кирилл Соловейчик заявил, что в ближайшее время в Петербурге пройдут торги, которые определят подрядчика размещения торговых объектов на улицах Северной столицы.

Фермерские киоски решено установить с целью повышения конкуренции на рынке товаров и услуг, так как в Петербурге есть угроза создания монопольного положения сетевых организаций и, как следствие, ограниченности ассортимента и завышенных цен. Рассматривается вариант, в котором мобильные киоски установят на территории, принадлежащей городу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каких условиях петербургские торговые центры могут возобновить работу.