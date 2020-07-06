Петербург во вторник ждет сухая и теплая погода

Дожди решили взять небольшой тайм-аут.

Убрать свои зонтики на один день жители Северной столицы смогут завтра, 7 июля.

Несмотря на то, что небо преимущественно будет затянуто облаками, воздух днем прогреется до +23 градусов. Но в некоторые моменты дня лучи солнца все же смогут порадовать жителей города на Неве — возможны прояснения. Сильного ветра ожидать не стоит. Сам он будет южным и юго-западным. Изменений в атмосферном давлении также ждать не приходится. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

А вот завтра, 8 июля, вновь пройдут кратковременные дожди. Но погода снова порадует теплом — днем от +20 до +22.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда в Петербург вернется солнечная погода. В ближайшее время в город придет новый тропический циклон.