Совет директоров прекратил полномочия гендиректора «Петроцентра», который издает «Петербургский дневник»

Совет директоров прекратил полномочия гендиректора &#171;Петроцентра&#187;, который издает &#171;Петербургский дневник&#187;
На фото - Людмила Яковлева, экс-генеральный директор ОАО "Петроцентр". Фото: gov.spb.ru

ОАО «Петроцентр», которое является издателем правительственной газеты «Петербургский дневник», покинула генеральный директор Людмила Яковлева.

По предварительной информации, оказавшейся в распоряжении издания АБН, занять должность гендиректора «Петроцентра» может Кирилл Смирнов, который на данный момент является главным редактором «Петербургского дневника». Полномочия Яковлевой были прекращены решением Совета директоров, так как срок рабочего контракта, заключенного с ней, подошел к концу.

Предполагаемый преемник Яковлевой на этом посту, Кирилл Смирнов, ранее занимал должность зампреда Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, а позже возглавлял пресс-службы администраций Кронштадтского и Фрунзенского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Петербургский дневник» мог лишиться печатной версии из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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