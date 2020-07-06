В июле выплаты по 10 тысяч получили родители 26 млн детей

В июле родители 26 млн детей в возрасте от 0 до 16 лет получили вспомогательные выплаты от государства в размере 10 тысяч рублей.
Об этом в понедельник, 6 июля, проинформировали в Министерстве труда РФ. В ведомстве подчеркнули, что данную выплату впервые в российской истории организовали по принципам социального казначейства, пишет РИА Новости. Благодаря этим принципам, родителям, уже получавшим выплаты за июнь, не требовалось повторно собирать документы.
Пенсионный фонд России (ПФР) использовал данные, которые предоставлялись для получения ежемесячных пособий на детей с 0 до 3 лет и единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет, действующих с 1 июня.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское правительство предоставило 7,5 миллиардов рублей для выплат медицинскому персоналу, работающему с коронавирусными пациентами.