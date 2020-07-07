В Пулково во вторник отменили 25 рейсов

На фоне пандемии коронавируса в Петербурге продолжают отменять международные и внутренние рейсы. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Во вторник, 7 июля, отменены 25 рейсов из Петербурга. Самолеты должны были отправиться в Кишинев, Родос, Минск, Череповец, Анапу, Москву, Ираклион, Алматы, Хельсинки, Минеральные Воды, Пермь, Новосибирск, Воронеж, Симферополь, Омск, Шанхай и Казань.

Причины отмены не уточняются. Вероятно, это связано с угрозой распространения коронавируса и ограничениями, введенными из-за пандемии.

Накануне в Петербурге отменили 18 рейсов в Анталью, Новый Уренгой, Минск, Москву, Хельсинки, Минеральные Воды, Милан и другие города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приняли три вывозных рейса. На родину вернулись 255 человек из Норвегии, Англии и Таджикистана.