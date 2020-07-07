Петра Верзилова допросят из-за канадского паспорта

В отношении издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело. Причиной этого стало наличие у него канадского паспорта.

Верзилов стал фигурантом дела о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства. Санкции по данной статье предусматривают штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы, либо обязательные работы до 400 часов.

Верзилову вручили повестку о явке на допрос в Следственный комитет. Он состоится утром 7 июля, сообщает «Медизона».

Издание уточняет, что отец Петра Верзилова жил в Канаде. Сам издатель посещал канадскую школу, а после получил гражданство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оштрафовал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву на 500 тыс. рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Поводом для этого стал текст о вероятных мотивах подростка, взорвавшего себя в здании УФСБ в Архангельской области.