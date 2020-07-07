Партия Прилепина хочет присоединения Донбасса

Для этого хотят провести референдум, который и решит вопрос.

Партия «За правду» призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. Политики считают, что они могли бы присоединиться к России. Также партия хочет воссоединения с Абхазией и Южной Осетии с целью формирования Союзного Государства России и Беларуси.

В предвыборной программе сказано, что пенсионный возраст нужно установить на уровне 60 лет. Сторонники Прилепина хотят ликвидации ПФР и считают, что нужно выплачивать пенсии из федерального бюджета. Партия также заявила о необходимости запрета ЕГЭ и увеличения количества бюджетных мест в вузах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков прокомментировал слова о возможном присоединении ДНР и ЛНР к России. Он подчеркнул, что Москва продолжит активно поддерживать регионы ДНР и ЛНР и оказывать им гуманитарную помощь.