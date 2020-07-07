В Петербурге у X5 появилась своя экспресс-доставка

Эксперты считают, что услуга будет востребована не только из-за пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем сообщает Lenta.ru. X5 Retail Group, которая управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», запускает сервис экспресс-доставки «Около». Владельцы компании отметили, что услуга пользуется популярностью во время пандемии коронавируса, но решение приняли еще и из-за привычки современного потребителя покупать, не выходя из дома.

Заказать еду можно будет через специальные приложения. Доставка появится в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Отмечается, что спустя время к сервису смогут подключиться другие участники рынка еды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сервис «Яндекс.Лавка» открывает доставку по Ленобласти. На более дальние расстояния сервис готов доставлять заказы водителями сервиса «Яндекс.Такси». При этом, если сумма покупки превысит 1000 рублей, то доставка бесплатна.