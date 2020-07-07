В первые дни работы парки Петергофа посетили более 30 тысяч человек

Парки государственной музея-заповедника «Петергоф» открылись для посетителей 3 июля. За несколько дней в парках побывало свыше 30 тысяч человек.

При этом по сравнению с прошлым годом, ежедневное количество посетителей стало меньше на 28,5 тысяч человек. Об этом во вторник, 6 июля, рассказала руководитель ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, пишет ТАСС. В первый же день открытия, по словам Кальницкой, в парке побывали 10 тысяч человек, во второй — 15 тысяч, а вот на четвертый всего лишь тысяча.

В Петергофе ожидали, что в будние дни наплыв посетителей составит 25-30 тысяч человек, тогда как, исходя из сложившейся ситуации, их количество едва ли превысит 1,5 тысячи. Также руководитель Петергофа пожаловалась на несоблюдение требований Роспотребнадзора: люди проходят в защитных масках через турникет и, оказавшись на территории парка, тут же снимают их.

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