В Манеже открылась фотовыставка о жизни в СССР и России глазами иностранцев

Вице-губернатор напомнил о новых условиях работы культурных учреждений: социальная дистанция, маски и перчатки, постоянная дезинфекция, а также сниженная пропускная способность музеев и фиксированное число людей в экскурсионных группах. По его словам, соблюдение этих правил позволит в скорейшие сроки снять все ограничения. Фото: Google View

Вице-губернатор напомнил о новых условиях работы культурных учреждений: социальная дистанция, маски и перчатки, постоянная дезинфекция, а также сниженная пропускная способность музеев и фиксированное число людей в экскурсионных группах. По его словам, соблюдение этих правил позволит в скорейшие сроки снять все ограничения. Фото: Google View

В Санкт-Петербурге, в выставочном зале «Манеж» на Исаакиевской площади открылась фотовыставка «Иной взгляд» о жизни в послевоенной России, показанной глазами фотографов агентства Magnum.

Выставка заработала для посетителей 6 июля, на торжественном открытии присутствовал вице-губернатор Северной столицы Владимир Кириллов. Он назвал проект «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum» знаковым событием и возрождением культурной жизни в городе, сообщат пресс-служба администрации Петербурга.

В экспозицию входят свыше 250 работ известных фотографов, они охватывают период с 1947 по 2020 год. По словам Кириллова, масштабную выставку готовили в течение двух лет. Вице-губернатор названо символичным тот факт, что возвращением музеев к работе ознаменовалось открытием именного этого проекта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музей современного петербургского искусства «Эрарта» откроется только осенью.