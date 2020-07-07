Спустя 11 лет в больнице умерла пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади»

Спустя 11 лет в больнице умерла пострадавшая при пожаре в &#171;Хромой лошади&#187;
Фото: pixabay.com

В Пермском крае скончалась Ирина Пекарская, она надышалась угарным газом в пожаре, произошедшем в 2009 году в клубе «Хромая лошадь».

О смерти женщины стало известно во вторник, 7 июля. В злополучную ночь 5 декабря Ирина находилась в «Хромой лошади» вместе со своим гражданским супругом, Сергеем Колпаковым. По счастливой случайности, прямо перед пожаром он вышел на улицу, покурить, а вот женщина осталась в зале, из-за чего получила токсическое поражение мозга, пишут РИА Новости.

Одиннадцать лет пострадавшая провела, сражаясь за жизнь, сознание взрослого человека к ней так и не вернулось. Последние годы Ирина находилась в больнице городе Березники, в отделении паллиативной помощи. Она не могла ни говорить, ни ухаживать за собой. Всего в результате пожара погибло 156 человек, Пекарская стала 167-й жертвой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции на предприятии прогремел взрыв, погибли, как минимум, шесть человек.

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