В Петербурге стартовали съемки 20-го сезона сериала «Тайны следствия»

Анна Ковальчук вот уже 20 лет является исполнительней главной роли сериала, следователя Марии Швецовой. Фото: Instagram @annakovalchuk313

Анна Ковальчук вот уже 20 лет является исполнительней главной роли сериала, следователя Марии Швецовой. Фото: Instagram @annakovalchuk313

В Северной столице в понедельник, 6 июля, стартовали съемки юбилейного, 20-го сезона детективного сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли.

На этот раз новые серии будут снимать не только на территории Петербурга, но в Ленобласти и Карелии, куда герои сериала отправятся на очередное расследование. Создатели «Тайн следствия» обещают, что новый сезон запомнится зрителям неожиданными сюжетными линиями и сюрпризами в личной жизни главных героев.

Режиссером двадцатого сезона снова выступит Егор Баринов, который руководил съемками двух предыдущих сезонов, в сотрудничестве с Егором Абросимовым. Бессменной исполнительницей роли Марии Швецовой остается актриса Анна Ковальчук.

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