С причала «Севкабель Порта» теперь можно совершить прогулку на теплоходе

В общественном пространстве «Севкабель Порт» заработал причал, с которого можно добраться от Васильевского острова до центра Северной столицы.

Прогулочный теплоход, отправляющийся с «Севкабеля» работает для горожан и гостей Петербурга уже второй год. Об открытии причала сообщили во вторник, 7 июля, в пресс-службе общественного пространства. Организаторы водных прогулок отмечают, что этот проект снискал популярность еще в прошлом году, поэтому теперь решили добавить два рейса: «Морская прогулка» и «Уходим на закат».

Новые маршруты позволят на час отправиться в Финский залив за пределы ЗСД и обратно. Рейс «Уходим на закат» осуществляется поздним вечером, чтобы можно было полюбоваться заходом солнца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Севкабель Порт» открылся для посетителей 25 июня.