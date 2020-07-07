Суд признал незаконным строительство элитного ЖК на месте завода Оуфа

Третий кассационный суд принял сторону активистов и градозащитников и постановил запретить стройку элитного жилого комплекса на месте завода Оуфа.

Об этом во вторник, 7 июля, уведомляет отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) по Петербургу. Суд признал незаконным заключение КГИОП, благодаря которому застройщику удалось получить разрешение на возведение дорогого ЖК на 8-й Советской улице, 22, где находились корпуса медно-котельных предприятий М. Г. Оуфа.

Теперь, предположительно, для строительства жилкомплекса придется подготавливать новый проект. Напомним, что здания завода были снесены в 2017 году, что создало угрозу разрушения близлежащих зданий. Для осуществления сноса дату постройки в документах подменили с 1916 на 1919 год, так как дореволюционные объекты сносить запрещено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще в декабре прошлого года Городской суд подтвердил незаконность строительства ЖК на месте завода Оуфа.