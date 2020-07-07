Жителей Ленобласти в среду ждут ливни и грозы

Сотрудники МЧС предупреждают жителей области об опасности и просят быть осторожными. Фото: pixabay

Сотрудники МЧС предупреждают жителей области об опасности и просят быть осторожными. Фото: pixabay

Завтра в Ленинградской области ожидаются продолжительные дожди и переменная облачность.

В среду, 8 июля, в дневное время воздух прогреется до +22 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +9…+14 градусов. Как сообщило ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», местами пройдут ливни с грозами, ветер приобретет юго-западное направление с порывами от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление значительно не поменяется.

Сотрудники МЧС просят жителей не ходить вблизи плохоукрепленных конструкций, а также не прятаться под деревья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в 39 населенных пунктах Ленобласти. Данные предоставило Управление Роспотребнадзора.